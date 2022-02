New York (www.anleihencheck.de) - Russland hat die selbsternannten Regime in Donezk und Luhansk als unabhängig anerkannt und angekündigt, russische Truppen in die von diesen Regimen kontrollierten Gebiete zu entsenden, so das Emerging Markets Debt Team des unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...