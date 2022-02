DJ HC Semitek kooperiert mit AIXTRON bei der Micro LED-Display-Technologie / Chinesischer Chiphersteller HC Semitek bestellt AIXTRONs AIX 2800G4-TM und AIX G5+ C

HC Semitek kooperiert mit AIXTRON bei der Micro LED-Display-Technologie

Chinesischer Chiphersteller HC Semitek bestellt AIXTRONs AIX 2800G4-TM und AIX G5+ C / AIXTRON MOCVD-Tools für die steigende Nachfrage nach RGB-Micro LEDs / Die Micro LED-Technologie revolutioniert die Display-Industrie

Herzogenrath, 23. Februar 2022 - Die Micro LED-Technologie steht kurz davor, die Display-Industrie zu revolutionieren. Die Marktnachfrage nach selbstemittierenden Micro LEDs in den Primärfarben (RGB: rot, grün und blau) beginnt stark zu steigen. HC Semitek, ein führendes Unternehmen in der Halbleitertechnologie, wird AIXTRONs Planetenreaktorsystem einsetzen, um die steigende Marktnachfrage nach Micro LED-Displays zu befriedigen.

Der chinesische Chiphersteller verlässt sich dabei auf die beiden MOCVD-Anlagentypen AIX 2800G4-TM (IC2) und AIX G5+ C von AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6), einem führenden Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Die AIX 2800G4-TM (IC2)- und AIX G5+ C-Anlagen haben eine Konfiguration von 8x6 Zoll und sind im vierten Quartal 2021 ausgeliefert worden.

Die Micro LED-Technologie revolutioniert die Display-Industrie

HC Semitek positioniert sich für die Micro LED-Technologie, einen stark aufstrebenden Markt, der für die Display-Industrie eine entscheidende Rolle spielen wird. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht eine unübertroffene Pixelauflösung, eine überragende Display-Qualität und, was noch wichtiger ist, eine viel höhere Energieeffizienz als die bestehenden Display-Technologien. Um diese Vorteile zu erreichen, müssen bei der nächsten Generation von LED-Displays Millionen von LEDs im Mikrometerbereich auf ein einziges Display übertragen werden. Das hat die LED-Anbieter veranlasst, neue Technologien für den Transfer von solchen sehr hohen Stückzahlen zu entwickeln.

Dabei werden große LED-Arrays direkt von den prozessierten LED-Wafern übernommen, was ein vorheriges Wafer-Binning oder das Aussortieren defekter Chips überflüssig macht. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle produzierten Epitaxie-Wafer eine sehr enge Wellenlängenverteilung und ein sehr geringes Maß an Defekten auf ihren Oberflächen aufweisen. Dafür ist ein innovativer und neuer MOCVD-Ansatz notwendig.

Die Planetenreaktortechnologie von AIXTRON ermöglicht während des Epitaxie-Prozesses eine Kontrolle der Schicht-Oberflächentemperatur auf Wafer-Ebene. Das gewährleistet eine sehr genaue Kontrolle der Indium-Einlagerung in die Multi-Quantum-Wells (MQW), die die Wellenlängenkonsistenz der produzierten Wafer bestimmt. Das Wafer-Transfersystem für den Kassettenbetrieb ("Cassette-to-Cassette") im Zusammenspiel mit der In-situ-Reinigung stellt sicher, dass keine Partikel die Schichten während der Handhabung oder des Epitaxie-Prozesses verunreinigen.

"AIXTRON ist seit 15 Jahren unser vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner für MOCVD-Lösungen. Wir freuen uns, dass wir unsere Zusammenarbeit im Bereich der Micro LED-Produkte nun weiter ausbauen können. AIXTRONs Planetenreaktortechnologie hat sich für beste Homogenität und niedrigste Partikelzahlen bewährt. Wir glauben, dass dies ein wichtiger Schritt hin zur Kommerzialisierung von Micro LEDs ist und HC Semiteks führende Position auf dem Display-Markt stärken wird", sagt Dr. Jianhui Zhou, CEO von HC Semitek.

"Es freut uns sehr, dass HC Semitek als Hauptakteur auf dem Markt unsere AIXG5+ C- und AIX2800G4-TM-Systeme für die weitere Entwicklung von Micro LED-Produktionsprozessen ausgewählt hat. Wir können es kaum erwarten, die beschleunigte Einführung von Micro LEDs für Displays zu unterstützen. Die Micro LED-Technologie verändert das bestehende Display-Ökosystem, indem sie Methoden und Ansätze einbezieht, die bisher nur in der Halbleiterindustrie zu finden waren. Unsere Planetenreaktor-Plattformlösungen erfüllen diese strengen Epitaxie-Anforderungen perfekt", sagt Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE.

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

