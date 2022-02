Die Umsätze der PUMA SE (ISIN: DE0006969603) stiegen währungsbereinigt um 31,7% auf € 6.805,4 Millionen (+30,0% in der Berichtswährung Euro). Die sehr starke Umsatzentwicklung war das Ergebnis von zweistelligen Wachstumsraten in allen Regionen und Produktbereichen. Puma: "2021 war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns" Im Hinblick auf die Regionen führte Amerika das Wachstum mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 53,9% auf € 2.636,9 Millionen an und übertraf damit erstmalig die Umsatzmarke von € 2 Milliarden. In der Region EMEA trugen fast alle Länder mit zweistelligen Wachstumsraten zu ...

