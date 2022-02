Chip-Highflyer Nvidia kämpft gerade damit, genügend Grafikkarten für Schlange stehende Gamer auszuliefern - doch hat schon den nächsten Megamarkt im Blick. So sagt nun Nvidia-CEO Jensen Huang gegenüber VentureBeat, dass wir überall in der Welt Roboterfahrzeuge haben werden, nicht nur als Taxi, sondern auch in Fabriken oder Postroboter. Wörtlich: "Sicher wird es hier tausende Möglichkeiten geben. Das Jahr 2022 wird die Wende ("inflection point") für uns beim Selbstfahren."Das Handelsblatt berichtete ...

