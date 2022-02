Bereits bei seiner Präsentation auf dem Hamburger Investorentag (HIT) Anfang Februar ließ Arne Dehn, CEO von Stemmer Imaging, keinen Zweifel daran, dass der Spezialist für professionelle Bildverarbeitungstechnologien zurzeit topfit unterwegs ist: "Das Unternehmen ist es gewohnt, zweistellig zu wachsen." Die jetzt vorgelegten Eckdaten für 2021 mit einem Umsatzplus von rund 26 Prozent auf 130,1 Mio. ... The post Stemmer Imaging: Grünes Licht für den Aktienkurs appeared first on Boersengefluester.

