Steht die Zinswende in Euroland an? Die Inflation ist hoch und wird wohl auch noch monatelang hoch bleiben. In der Eurozone sahen wir zuletzt eine Teuerungsrate von 5,1 Prozent. Die Aussagen der EZB aus den letzten Wochen legen nahe, dass man sich der Realität nicht mehr dauerhaft verwehren kann. Heute nun hat der österreichische Notenbankchef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...