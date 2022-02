Trotz Corona und politischer Spannungen legt Puma 2021 das beste Jahr seiner Firmengeschichte hin. Der Umsatz ist im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro gestiegen. Gegenüber dem Vorpandemiejahr 2019 beträgt das Plus immerhin noch 30 Prozent. Besonders gut liefen die Geschäfte in Amerika. Die Puma-Aktie befindet sich nach wie vor in einer Korrektur-Phase. Kann die Kurswende gelingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...