WallstreetOnline Aktie handelt nahe den Jahrestiefstständen, während die FlatexDEGIRO Aktie kurz nach einem Jahrestiefstkurs bei 15,23 EUR Gestern heute um rund 18,75 % im XETRA-Handel nach oben schiesst - auf aktuell 18,62 EUR. Woran liegt's? Nichts Operatives, nein, es geht "nur" um Übernahmegerüchte. Laut Bloomberg könnten "Finanzinvestoren" an einer Übernahme des Discountbrokers flatexDEGIRO (ISIN:DE000FTG1111) interessiert sein. So will es gestern Abend Bloomberg "von gut unterrichteten Kreise" erfahren haben. Die Kursreaktion in diesem fast ausgebombten Wert ist nachvollziehbar. Nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...