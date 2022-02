Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Obwohl die Infektionszahl mit Omikron weltweit noch nicht ihren Höhepunkt erreicht haben, scheinen sie diesen in einigen Industrieländern bereits überschritten zu haben - und gehen in den USA sowie im Vereinigten Königreich sogar schon zurück. "In der Eurozone und den Schwellenländern nehmen die Infektionen jedoch weiter zu", sagt Dr. Klaus Schrüfer, Chief Market Strategist bei Santander Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...