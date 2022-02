Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Xtrackers auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF- EUR Hedged (ISIN IE000TSML5I8/ WKN DBX0RN) biete Anleger*innen die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von großen und mittelgroßen Unternehmen mit Sitz in den USA zu partizipieren. Es würden nur Unternehmen berücksichtigt, die Bestandteil des MSCI USA Index seien und ESG-Kriterien erfüllen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...