Frankfurt am Main (ots) -Nach einer aktuellen Untersuchung zur Kundenzufriedenheit durch den TÜV Saarland erhält die Evertz Pharma GmbH die Auszeichnung 1,6 (GUT).Sowohl die Gesamtzufriedenheit mit den Serviceleistungen als auch mit dem Unternehmen selbst wurden insgesamt mit der Note 1,57 ausgezeichnet.Bestnote in der Kategorie "Qualität der Produkte"Die besten Ergebnisse erhielt das Unternehmen in der Kategorie "Qualität der Produkte" mit einer Note von 1,34 (SEHR GUT). Unter den fünf wichtigsten Zertifizierungskriterien des TÜV Saarland konnte bei der Untersuchung in dieser Kategorie die Bestnote erreicht werden.Für die Notenbestimmung in der Kategorie "Qualität der Produkte" wurde u.a. eine Kundenumfrage durchgeführt. Mehr als 96 Prozent der Befragten gaben an, zufrieden bzw. sehr zufrieden mit ihrem erworbenen Produkt der Evertz Pharma GmbH zu sein. Dabei sind die Bewertungen von Biovolen-Kunden, Rezilin-Kunden und Vitalrin-Kunden eingeflossen.Die Wiederkaufbereitschaft liegt bei über 93 Prozent, was sowohl für die hochwertige Qualität der einzelnen Produkte, als auch für die Qualität der Serviceleistungen des Unternehmens spricht.Zusätzlich konnten in den Kategorien "Freundlichkeit der Mitarbeiter" und "Fachkompetenz der Mitarbeiter" Bestnoten von 1,20 und 1,27 erzielt werden. Weitere Stärken im Bereich Kundenservice liegen laut Untersuchung u.a. in der telefonischen Erreichbarkeit, der schnellen Lösung eines Problems bzw. einer Beschwerde sowie in der Abwicklung einer Reklamation.96,5 Prozent zufriedene KundenDas positive Gesamtergebnis zeigt sich auch in der Weiterempfehlungsrate und den Kundenmeinungen. Über 90 Prozent der Befragten empfehlen den Kundenservice bzw. die Serviceleistungen der Evertz Pharma GmbH weiter.Im Zuge der Kundenbefragung wurden Statements gesammelt, die genaueren Einblick in die Bewertungen geben. Die Resultate sind eindeutig: Der Großteil der Kunden der Evertz Pharma GmbH sind zufrieden mit den Produkten der Marken Biovolen, Rezilin und Vitalrin. Gelobt wird nicht nur die Wirksamkeit und Qualität der Produkte, sondern auch der Umgang mit Unzufriedenheit und Fragen zu den Produkten.Dies ist ein Auszug aus den Original-Statements der Kunden:"Die Firma fertigt in Deutschland. Die Produkte sind zertifiziert. Die Verträglichkeit ist bei mir sehr gut. Wenig Verpackungsmüll, feiner Tiegel, der bis zum Rand gefüllt ist - und nicht- wie so oft - viel 'Luft' enthält. Bin von der Firmenphilosophie als auch vom Produkt Moossalbe überzeugt. ""Ich bestelle nun seit fast 2 Jahren die Biovolen Moossalbe und habe damit die beste Gesichtspflege, die ich je verwendet habe, gefunden. Vielen Dank für dieses tolle, ergiebige Produkt, den unkomplizierten Bestellvorgang und die schnellen Lieferzeiten.""Keine Beanstandungen. Ich bin sehr zufrieden. Selbst als es mal Schwierigkeiten mit der Lieferung gab, wurde ich freundlich und wohlwollend bedient. Dankeschön.""Ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden- ich habe es schon mehrmals bestellt und auch weiterempfohlen! Die Verpackung ist sicher! Der Versand ist schnell! Alles Bestens!"Erhebung der Daten zur KundenzufriedenheitIm Rahmen der TÜV-Zertifizierung der Evertz Pharma GmbH im Bereich Kundenservice wurden 200 Frauen und Männer aus allen Bundesländern im Alter zwischen 25 - 65 und älter hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit dem Kundenservice vor, während und nach dem Kauf eines Produkts und der Produktqualität befragt. Unter den Befragten waren sowohl Käufer der Biovolen Salben, als auch Käufer der Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur und der Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln.Zunächst wurden die wichtigsten Kriterien für die Kundenzufriedenheit identifiziert und in Form eines Fragebogens an zufällig ausgewählte Kunden übermittelt. Die Kriterien umfassen sowohl die Zufriedenheit mit den Produkten selbst, als auch die Serviceleistungen der Evertz Pharma GmbH. Die Ermittlung der Zufriedenheit mit den einzelnen Faktoren erfolgte über eine 5-stufige Skala (sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, ungenügend), aus denen sich anschließend die Gesamtnote für jedes einzelne Kriterium ergibt.Alle der insgesamt 20 Zertifizierungskriterien erhielten Noten im Bereich "sehr gut" und "gut".Evertz Pharma GmbH: Produkte für Haut, Haar und FigurEvertz Pharma GmbH ist ein deutsches Unternehmen mit Firmensitz in Frankfurt am Main, das auf die Herstellung von Kosmetikprodukten im Bereich Haut und Haar und Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert ist. Alle Produkte sind sowohl online im herstellereigenen Online-Shop und in Versandapotheken als auch in der Apotheke in Deutschland und Österreich erhältlich.Das Produktsortiment der Evertz Pharma GmbH umfasst derzeit drei Marken:Biovolen®Die Biovolen Hautpflegereihe umfasst derzeit 6 Gesichts- und Körpersalben auf Basis von Wirkstoffen aus der Natur. Jede der Anti-Aging Salben ist abgestimmt auf ein typisches Problem reifer Haut. Bekannt geworden sind die Biovolen Salben vor allem auch durch die prominente Anwenderin und Markenbotschafterin Birgit Schrowange.- Biovolen Aktiv Moossalbe bei Falten und schlaffer Haut- Biovolen Aktiv Kressesalbe bei Altersflecken- Biovolen Aktiv Jasminsalbe bei Augenringen und Schlupflidern- Biovolen Aktiv Harzsalbe bei großen Poren und Unreinheiten- Biovolen Aktiv Kaktussalbe bei geröteter Haut- Biovolen Aktiv Honigsalbe bei trockener HautMehr Informationen zu den Salben und der 30 Tage Geld-zurück-Garantie unter www.biovolen.de.Rezilin®Die Rezilin Haarkur ist ein Haaröl auf natürlicher Basis von Basilikum zur Vorbeugung von nicht krankheitsbedingtem Haarausfall. Darüber hinaus ist die Haarkur geeignet zur Anwendung bei:- brüchigem Haar- sprödem Haar- trockenem HaarMehr Informationen zu Rezilin und der 60 Tage Geld-zurück-Garantie unter www.rezilin.de.Vitalrin® SonnenkomplexVitalrin Sonnenkomplex ist ein Nahrungsergänzungsmittel für das Diätmanagement. Bestehend aus essentiellen Mikronährstoffen und dem Ballaststoff Glucomannan entfalten die Kapseln folgende Wirkung:- Normalisierung des Fettstoffwechsels- Unterstützung des Gewichtsverlustes im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung- Auffüllung des Vitamin D-HaushaltesMehr Informationen zu Vitalrin und der 30 Tage Geld-zurück-Garantie unter www.vitalrin.de.Ergebnisse der Zertifizierung durch den TÜV Saarland (https://cdn.shopify.com/s/files/1/0274/2068/8456/files/Ergebnisse_Evertz_Pharma_2022.pdf?v=1645604512)Pressekontakt:Evertz Pharma GmbHEuropa-Allee 260327 Frankfurt am MainE-Mail: service@evertz-pharma.deAnsprechpartnerin: Natalja FelsingE-Mail: n.felsing@evertz-pharma.deOriginal-Content von: Evertz Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159696/5154560