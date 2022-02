Europas größter Autobauer Volkswagen zeigt sich wegen des weiter eskalierten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine beunruhigt über die Situation seiner Märkte und Mitarbeiter in Osteuropa. Man habe "mit Sorge und Betroffenheit die Verschärfung der Lage zur Kenntnis genommen", hieß es am Mittwoch auf Anfrage aus der Konzernzentrale in Wolfsburg. Die VW-Gruppe betreibt in Russland auch eine eigene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...