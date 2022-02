Wienerberger ist im abgelaufenen Jahr stark gewachsen und wird das laut CEO Heimo Scheuch auch die nächsten Jahre tun, "weil wir weiter in Innovationen und in die Erneuerung unseres Produktportfolios investieren", erklärt der Wienerberger-CEO bei der virtuellen Pressekonferenz. Trotz Herausforderungen wie Covid, Lieferkette, Preissteigerungen etc. konnte der Umsatz um 18 Prozent auf 3,97 Mrd. Euro (2020: 3,4 Mrd. Euro) und das EBITDA um 24 Prozent auf 694 Mio. Euro (Vorjahr: 558 Mio. Euro) gesteigert werden. Die Material- bzw. Rohstoffpreise stiegen laut Scheuch im Schnitt rund 7 Prozent, das ist auch die Größenordnung, die über Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben wurde. Der Nettogewinn liegt bei 311 Mio. Euro (Vorjahr: 89 Mio. Euro). Von der guten ...

