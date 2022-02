Bayer zaubert heute einen Blitzstart auf's Parkett. So springt der Kurs um rund drei Prozent nach oben. Damit valutiert der Titel nun bei 53,78 EUR. Geht es bei Bayer jetzt so richtig los?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Bayer-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vier Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 55,74 EUR. Bei Bayer dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...