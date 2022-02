DJ Merck KGaA investiert 500 Mio Euro in Technologiekapazitäten von Exelead

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA will nach der Übernahme des biopharmazeutischen Auftragsentwicklers Exelead in den USA in den Ausbau der Technologiekapazitäten des Unternehmens investieren. Der DAX-Konzern will dafür laut Mitteilung in den kommenden zehn Jahren zusätzlich 500 Millionen Euro bereit stellen.

Merck hatte die Übernahme für rund 780 Millionen US-Dollar in bar Anfang Januar angekündigt, um das Life-Science-Geschäft zu stärken. Der Geschäftsbereich kann seinen Kunden künftig ein umfassendes Portfolio an End-to-End-Services für gesamte mRNA-Wertschöpfungskette anbieten.

"mRNA ist eine vielversprechende Technologie mit großem Potenzial, das weit über Covid-19 hinausreicht", sagte Matthias Heinzel, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Life Science, mit Blick auf mRNA-basierten Impfstoffe sowie andere Therapien. "Wir werden weiter in diese Technologie investieren, um ihr Potenzial zu heben."

Die Übernahme von Exelead wurde nun offiziell nach behördlicher Genehmigung und der Erfüllung anderer üblicher Vollzugsbedingungen abgeschlossen, so Merck.

February 23, 2022

