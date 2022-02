Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat sich der starken Korrektur an den Aktienmärkten natürlich nicht komplett entziehen können. Auf Wochensicht ist der Kurs um 2,0% gefallen. Da der DAX bei einem Rückgang von 3,7% aber noch wesentlich stärker in die Knie gezwungen wurden, konnten wir unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 auf 10,6 Prozentpunkte erhöhen.Geholfen hat hier natürlich auch unsere Cashquote von aktuell gut 20%. Wir fühlen uns damit im aktuellen Umfeld ganz wohl, intensivieren aber trotzdem gerade unsere Bemühungen, detaillierte Infos von mehreren Tradern zu erhalten, deren wikifolios als potenzielle Neuzugänge auf unserer Watchlist stehen. Dass ...

