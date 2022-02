DJ Mercedes-Benz verstärkt AR mit Experten für Nachhaltigkeit und Luxus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz verstärkt den Aufsichtsrat mit Experten für Nachhaltigkeit und Luxusgüterindustrie. Auf der Hauptversammlung am 29. April werden zwei Aufsichtsratsposten neu besetzt, wie der Stuttgarter Autokonzern mitteilte. Die derzeitigen Aufsichtsräte Bader M. Al Saad und Clemens Börsig scheiden nach Ablauf ihres Mandats mit Beendigung der Hauptversammlung aus dem Gremium aus. Als Nachfolger werden Polly Courtice und Marco Gobbetti vorgeschlagen.

Courtice zähle zu den renommiertesten ESG-Expertinnen weltweit und Gobbetti verfüge über "eine unternehmerische Erfahrung in der Luxusgüterindustrie, die ihres gleichen sucht", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Pischetsrieder laut der Mitteilung.

Courtice war ab 1989 stellvertretende Direktorin und von 2000 bis 2021 Direktorin des University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) und engagiert sich aktuell in verschiedenen Vorstands- und Beratungsfunktionen in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft. Der Italiener Gobbetti ist seit 2022 CEO des Luxusgüterunternehmens Salvatore Ferragamo SpA.

