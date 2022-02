Frankfurt (www.fondscheck.de) - Derzeit sind Nerven gefragt an der Börse: Die Entsendung russischer Truppen in die ukrainischen Separatistengebiete lässt die Aktienkurse purzeln, so die Deutsche Börse AG.Der DAX sei heute mit rund 14.200 Punkten in den Handel gestartet, zu Mittag seien es wieder 14.746 Zähler. Seit Jahresanfang habe der DAX allerdings immer noch 7 Prozent verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...