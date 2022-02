Baden (ots) -Chris Beyeler und Luca Conconi bauen die neue Generation einer Digital-Marketing-Agentur: Eine Agentur, die keine ist. Sie sind mehr Kumpels als Dienstleister.2019 ist Chris Beyeler mit der Vision gestartet das Marketing bei vielen KMUs zu digitalisieren und dadurch zu verbessern. Im ersten Jahr noch als reiner Freelancer unterwegs. Das Marketing im Abo fand sofort Anklang. Start-ups, die sich noch keine fixen Angestellten mit entsprechendem Know-how leisten konnten oder auch Agenturen, die ihr Digital-Marketing-Know-how verbessern wollten, zählten zu den ersten Kunden. Nach und nach stiessen auch immer mehr KMUs dazu, die ebenfalls ihr Marketing verbessern wollten. Aufgrund der steigenden Auftragslage stiess Luca Conconi Anfang 2020 dazu.Der Hauptsitz in der Region Baden zählt nicht zu den klassischen Digital-Hotspots von Schweizer Grossstädten. Das spielt dem Remote-Team aber keine Rolle, denn ein richtiges physisches Büro gibt es nicht. Entweder ist man beim Kunden oder trifft sich Remote, denn der Arbeitsweg für den neuen Partner Luca Conconi wäre aus der Ostschweiz unverhältnismässig. Die digitale Zusammenarbeit hat in Zeiten der Pandemie auch Vorteile, denn so könne man sich unterdessen "viel besser beim Kunden integrieren und das Einzugsgebiet vergrössern"."Digital Marketing ist kompliziert, doch wenn man weiss, auf was man achten soll, kann man sich Stück für Stück zur Lösung hinarbeiten", wird Gründer Chris Beyeler zitiert. Als Langjähriger Dozent an verschiedenen Instituten und Studiengangsleiter begleitet er jährlich unzählige Menschen in der Weiterbildung und stellt fest: "Der Fokus im Marketing liegt häufig auf dem Ausführen und weniger beim Prüfen, was sinnvoll ist und ob es funktioniert." Luca Conconi ergänzt: "Wir stellen viel zu häufig fest, dass die Grundlagen wie Messbarkeit, Auswertung fehlen. Teilweise fehlt ein Plan zur Umsetzung gänzlich, geschweige von klaren Zielsetzungen."Ausbildung, Marketing-Betreuung und operatives Marketing mit Fokus auf ContentBEYONDER (www.beyonder.ch) ist gerade deshalb keine Agentur. In erster Linie geht es darum, den Kunden zu befähigen, das Marketing selbst zu übernehmen. Zwangsläufig verliert man so seine Kunden. Die beiden Partner glauben jedoch fest daran, dass gute Arbeit wieder zu weiteren Aufträgen führen wird. Was als Body-Leasing beginnt, wo man das Marketing übernimmt, entwickelt sich dazu hin ein Team aufzubauen. Später wird man dann für einzelne Projekte wie das Bauen einer neuen Website oder die Einführung eines neuen Produkts hinzugezogen.Egal bei welchem Touchpoint, "im digitalen Marketing ist Content der wichtigste Bestandteil". Chris Beyeler, der als Frontend-Entwickler mit Spezialisierung auf SEO seine Karriere startete, gehörte zu den ersten Social Media Managern der Schweiz, verbindet mit Content die zwei wichtigsten Säulen im Digital Marketing. "Häufig fehlt der Zugang dazu, wie man Content produzieren kann.", meint Luca Conconi und fügt an: "Wir setzen nicht nur für den Kunden um, sondern nehmen ihm die Scheu davor." Beide Partner sind nämlich überzeugt, dass man mit einer guten Struktur, einem passenden Plan und dem richtigen Prozess guten Content erstellen kann und dadurch sein digitales Marketing nachhaltig verbessert. Es "zahlt auf SEO, die Verweildauer auf der Website, die Community, Werbung, Marketing-Automation und alle anderen Disziplinen ein."Die Passion und Vision von Luca Conconi und Chris BeyelerChris Beyeler sagt selbst, dass "Quellcode durch seine Adern fliesst" und das "Internet seine Passion" sei. Der Gemütsmensch Luca Conconi hat sich selbst autodidaktisch digitales Marketing beigebracht und weiss, wie wichtig technisches Verständnis im heutigen Marketing ist. Deswegen haben es sich beide zum Ziel gesetzt "Menschen dabei zu helfen, weniger Hustle im Marketing zu haben und es besser zu verstehen, um bessere operative Entscheidungen zu treffen."Als Polygraf aus der Druckbranche kommend, ist Luca Conconi die optimale Besetzung als Partner, um die Interdisziplinarität im Marketing noch besser zu gewährleisten.Pressekontakt:BEYONDER GmbHChris BeyelerOberriedenstrasse 835412 Gebenstorf056 560 11 00Original-Content von: BEYONDER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089351/100885488