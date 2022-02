Rio Tinto hat 2021 ein Rekordergebnis erzielt (mehr dazu lesen Sie hier). Die Aktionäre können sich die Hände reiben. So will Rio Tinto eine Dividende von 10,40 Dollar (9,20 Euro) je Aktie auszahlen, 2,47 Dollar davon als Sonderdividende. Daraus errechnet sich eine Rendite von 13,3 Prozent. Was macht der Wettbewerber und Musterdepottitel BHP?

