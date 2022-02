DJ Evonik baut Methylmercaptan-Anlage in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Evonik stärkt seinen Methionin-Produktionshub in den USA. Das MDAX-Unternehmen wird nach eigenen Angaben am Standort Mobile im US-Bundesstaat Alabama eine Methylmercaptan-Anlage bauen. Methylmercaptan ist laut Evonik ein wichtiges Zwischenprodukt zur Herstellung von in der Nutztierhaltung eingesetztem DL-Methionin und wird derzeit von Dritten bezogen. Die Anlage soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Betrieb gehen. Das Investitionsbudget bezifferte die Evonik Industries AG auf rund 150 Millionen Euro über drei Jahre.

"Die neue Methylmercaptan-Anlage in Mobile ist ein weiterer wichtiger Schritt in der konsequenten Umsetzung unserer globalen Methionin-Asset-Strategie", erklärte Johann-Caspar Gammelin, Leiter der Division Nutrition & Care von Evonik. "Wir sichern unseren Cashflow aus dem Methionin-Geschäft, um unser Wachstum mit Systemlösungen bei Nutrition & Care zu finanzieren."

Durch die Investition wird zudem der CO2-Fußabdruck von DL-Methionin aus Mobile um rund 7 Prozent verringern. Pro Jahr können den Angaben zufolge so mehr als 25.000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden.

