Die ersten Quartalzahlen seit dem Börsengang, die Nubank am Dienstag nach US-Handelsschluss vorlegte, fallen stark aus. Die brasilianische Digitalbank, an der unter anderem Warren Buffett beteiligt ist, konnte ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachen. Außerdem dämmte das Unternehmen seine Verluste deutlich ein.Nachdem die Nubank-Aktie am Dienstag im Vorfeld der Quartalszahlen noch fast elf Prozent nachgegeben hatte, stehen die Papiere am Mittwoch in den USA vorbörslich ...

