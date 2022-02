Der Gaspreis am Terminmarkt für europäisches Gas in der März-Lieferung (Kontrakt Dutch TTF) steigt aktuell um 10,4 Prozent auf 88,09 Euro. Vor allem in den letzten beiden Stunden tut sich etwas auf der Aufwärtsseite. Was ist hier los? Und wie hilft das Wetter noch Schlimmeres zu verhindern? Eskalationsängste um die Ukraine treiben den Gaspreis wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...