Barometer-Update - in einer aktuellen Analyse der 4,25%-Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2TST9) bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe wie schon zuvor weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Über die Jahre hinweg habe die Katjes International GmbH & Co. KG ein breit diversifiziertes Beteiligungsportfolio starker lokaler Süßwarenmarken aufgebaut, mit dem die Gruppe operativ sehr erfolgreich gewachsen sei, so die KFM-Prüfer. Aktuell verfolge die Gruppe die Strategie, sinnvolle Ergänzungen zum bestehenden Portfolio zu erwerben und Synergieeffekte zu erzeugen. Die gute Marktstellung der Beteiligungen bietet nach Auffassung der KFM-Analysten eine gute Grundlage, auch in Zukunft stabile Erträge zu erwirtschaften. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 3,26% p.a. (auf Kursbasis von 102,00% am 23.02.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 12.04.2024) wird die Anleihe daher weiterhin als "durchschnittlich ...

