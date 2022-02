FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Stabilisierungsversuch am deutschen Aktienmarkt an diesem Mittwoch ist gescheitert. Nach einem Cyberangriff auf Regierungswebseiten der Ukraine sowie auf einige Banken drehte der Dax am Nachmittag in die Verlustzone. Mit einem Minus von 0,42 Prozent auf 14 631,36 Zählern ging das deutsche Börsenbarometer letztlich knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief aus dem Handel.

In nunmehr sechs verlustreichen Börsentagen ist der Leitindex im Sog des Konflikts um die Ukraine inzwischen um fast 800 Punkte oder etwas mehr als fünf Prozent abgesackt. Der MDax der mittelgroßen Werte gab zur Wochenmitte um 0,95 Prozent auf 31 887,11 Zähler nach und auch in Europa und den USA wurden Verluste verbucht.

Wie der ukrainische Minister für digitale Transformation am Nachmittag über die elektronische Kommunikationsplattform Telegram mitteilte, hat es erneut einen Cyberangriff gegeben. Bereits Ende Januar sowie in der vergangenen Woche hatte es derartige Angriffe gegeben./ck/he

DE0008469008, DE0008467416