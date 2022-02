An der Börse gab es in den letzten Tagen wahrlich nicht viele Gewinner zu sehen. Eine Aktie, die sich von den Verwerfungen rund um die Ukraine-Krise recht unbeeindruckt zeigt, ist die von Kraft Heinz. Vor etwa einer Woche konnte das Unternehmen sehr erfreuliche Zaheln vorlegen, welche die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen.Das führte dazu, dass Kraft Heinz (US5007541064) trotz des schwachen Gesamtmarkts mit Nachdruck in Richtung Norden abhob. Ein wenig scheinen die Märkte sich derzeit umgedreht zu haben. Während Tech-Aktien nichts mehr zu lachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...