News von Trading-Treff.de Weitere Erholung im DAX verpufft am Nachmittag, Porsche weiter gesucht und damit bleibt diese Story der Anker am Aktienmarkt. Rücklauf am Mittwoch nach starkem Start Der Start im DAX knüpfte direkt an das Momentum vom Dienstag an. Bereits wenige Minuten nach der Eröffnung fand der DAX weitere Stärke und etablierte neue Zweitagehochs. Die 14.830 wurde zum Ziel und in der ersten Handelsstunde erreicht. Sie stellt die untere ...

