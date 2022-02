DJ PTA-Adhoc: capsensixx AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2021 übertrifft Ergebnisprognose

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta074/23.02.2022/21:00) - Vorläufiges Jahresergebnis 2021 übertrifft Ergebnisprognose

* Ergebnis nach Steuern nach Anteilen Dritter 2021: 3,0 Mio. Euro (2020: 2,3 Mio. Euro) * DVFA Ergebnis pro Aktie 2021: 0,94 Euro (2020: 0,66 Euro)

Frankfurt am Main, 23.02.2022

capsensixx hat nach vorläufigen Zahlen das Geschäftsjahr 2021 - das von hohen Unsicherheiten durch COVID-19 geprägt war - mit einem deutlich über der Jahresprognose ausgewiesenen Ergebnis 2021 abgeschlossen.

Die nachfolgenden Kennziffern der Jahre 2020 und 2021 sind vor Abzug der Anteile Dritter angegeben, es sei denn es wird auf eine Abweichung extra hingewiesen.

Die Nettoprovisionseinnahmen stiegen 2021 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 (24,2 Mio. Euro) um 9,8 % auf 26,5 Mio. Euro.

Das Ergebnis nach Steuern (nach Drittanteilen) wird im Geschäftsjahr 2021 mit 3,0 Mio. Euro (2020: 2,3 Mio. Euro) ausgewiesen. Das DVFA Ergebnis pro Aktie wird mit 0,94 Euro (2020: 0,66 Euro) ausgewiesen.

Mit diesen vorläufigen Ergebnissen zum Geschäftsjahr 2021 wurde die zum Halbjahr 2021 getroffene Prognose für das Geschäftsjahr 2021 übertroffen. Der positive Ergebnistrend hat sich im 2. Halbjahr 2021 fortgesetzt.

Der Geschäftsbericht 2021 von capsensixx steht - wie im Finanzkalender veröffentlicht - ab 27.04.2022 unter http:// www.capsensixx.de zur Verfügung.

Aussender: capsensixx AG Adresse: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Stuerner Tel.: +49 69 7680585-25 E-Mail: vorstand@capsensixx.de Website: www.capsensixx.de

ISIN(s): DE000A2G9M17 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

