Guidewire (NYSE: GWRE) hat gestern in London seine Kundenkonferenz, das Guidewire Insurance Forum, abgehalten. Die Präsenzveranstaltung brachte internationale Vordenker zusammen, um Best Practices für den EMEA-Allgemeinversicherungsmarkt auszutauschen, und bot die Gelegenheit, mit Branchenvertretern zusammenzuarbeiten und mit dem Guidewire-Team in Kontakt zu treten.

Mike Rosenbaum, Chief Executive Officer von Guidewire, sprach über die Vielfalt der Kundschaft von Guidewire, die fast 70 Kunden in 18 Ländern der EMEA-Region umfasst, von Tier-1-Versicherern bis hin zu kleinen Jungunternehmen. Er wies auf die Vielfalt der einzigartigen, aber auch gemeinsamen Innovationsstrategien dieser Community hin, die von dem Wunsch getragen werden, die Implementierungs- und Upgradekosten zu senken und Innovationen zu vereinfachen. Rosenbaum bekräftigte das Engagement von Guidewire in der EMEA-Region durch fortlaufende Investitionen in Marktlösungen, die durch die Transformation von Guidewire zu einem Cloud-Service begleitet werden. Dieser Wandel ist zwar schwierig, aber auch notwendig, schloss er, und die Guidewire Cloud Platform hat sich weiterentwickelt, um Innovation und Agilität durch Markteinführungsstrategien sowie datengetriebene und digitale Strategien zu fördern.

Die folgenden Guidewire-Sprecher hielten ebenfalls Vorträge:

Diego Devalle , Chief Product Development Officer, konzentrierte sich darauf, wie die Guidewire Cloud Platform sich weiterentwickelt hat, um kontinuierliche Innovationen mit modernster digitaler Interaktion und verwertbaren Erkenntnissen aus eingebetteter Analytik zu ermöglichen;

, Chief Product Development Officer, konzentrierte sich darauf, wie die Guidewire Cloud Platform sich weiterentwickelt hat, um kontinuierliche Innovationen mit modernster digitaler Interaktion und verwertbaren Erkenntnissen aus eingebetteter Analytik zu ermöglichen; Laura Drabik , Chief Evangelist, sprach darüber, wie eingebettete Versicherungen Kernbereiche, Digitaltechnik und Daten miteinander verbinden, um Versicherern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Außerdem sprach sie über die offene API von Guidewire, die Versicherern den Zugang zu neuen Kundenpools ermöglicht;

, Chief Evangelist, sprach darüber, wie eingebettete Versicherungen Kernbereiche, Digitaltechnik und Daten miteinander verbinden, um Versicherern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Außerdem sprach sie über die offene API von Guidewire, die Versicherern den Zugang zu neuen Kundenpools ermöglicht; Ian Gibbard , London Market Lead, und Paul Mallett, Principal Product Manager, sprachen über die Roadmap von Guidewire für den Londoner Markt zur Bereitstellung von Policen-, Zeichnungs- und Schadenbearbeitungsfunktionen, die auf den Londoner Markt zugeschnitten sind und die weitere Modernisierung unterstützen;

, London Market Lead, und Principal Product Manager, sprachen über die Roadmap von Guidewire für den Londoner Markt zur Bereitstellung von Policen-, Zeichnungs- und Schadenbearbeitungsfunktionen, die auf den Londoner Markt zugeschnitten sind und die weitere Modernisierung unterstützen; Will McAllister , Vice President, Head of Global Legal, erläuterte, wie die Guidewire Cloud europäischen Versicherern die Möglichkeit bietet, sich an komplexe und häufig herausfordernde Vorschriften anzupassen sowie sichere und zuverlässige Abläufe zu gewährleisten;

, Vice President, Head of Global Legal, erläuterte, wie die Guidewire Cloud europäischen Versicherern die Möglichkeit bietet, sich an komplexe und häufig herausfordernde Vorschriften anzupassen sowie sichere und zuverlässige Abläufe zu gewährleisten; Christina Colby , Chief Customer Officer, und Annemarie Bruch , Senior Director Transformation Strategy, beschrieben das erweiterte Guidewire-Cloud-Engagement-Modell, das Guidewire-Kunden beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen kann; und

, Chief Customer Officer, und , Senior Director Transformation Strategy, beschrieben das erweiterte Guidewire-Cloud-Engagement-Modell, das Guidewire-Kunden beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen kann; und Charles Clarke, Vice President für die Bereiche Digital, Data Analytics, erläuterte die Vision von Guidewire, wie Daten und Analysen nie dagewesene Differenzierungsmöglichkeiten schaffen.

Brian Desmond, Chief Marketing Officer von Guidewire, stellte die ersten Guidewire EMEA Outstanding Achievement Awards (Auszeichnung für herausragende Leistungen in der EMEA-Region) vor, die an Colonnade (Luxemburg), die Direct Line Group (Großbritannien), P&V (Belgien) und Tryg (Dänemark) verliehen wurden. Alle Preisträger traten auf die Bühne, um über ihre Erfahrungen mit der Guidewire-Technologie und die dabei gewonnenen Erkenntnisse zu berichten.

Vor dem Abschluss der Konferenz fand eine Podiumsdiskussion darüber statt, wie Guidewire Cloud Innovationen vorantreiben kann. Mit dabei waren Rudi Serron, Chief Information Officer, P&V, Steen Wung-Sung, Director, Finance Development, Claim DK, Tryg, und Vittorio Giusti, ehemaliger Chief Executive Officer, AvivaItalia.

Über Guidewire Software

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen Digital-, Core-, Analyse- und KI-Technologien, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 450 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team und Partnerökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220223005218/de/

Contacts:

Daniel Couzens

Allison Partners

+44(0)203 971 4308

guidewire@allisonpr.com

Louise Bradley

PR Kommunikation EMEA, Guidewire

+44(0)7474 837 860

lbradley@guidewire.com