Freiburg (ots) -



(...) Keine Spur mehr von den Untergangsszenarien, die vor 2015 gemalt wurden, als erstmals in Deutschland mit 8,50 Euro pro Stunde ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wurde. Die sind alle nicht eingetreten. Weder ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, noch gab es reihenweise Firmenzusammenbrüche. Zudem hat spätestens die Corona-Pandemie gezeigt, dass in Deutschland, vor allem im Süden, ein genereller Arbeitskräftemangel herrscht. Steigende Löhne sind seit eh und je ein Mittel, um diesen Mangel zu lindern. Da passt ein höherer Mindestlohn ins Bild, auch wenn man 22 Prozent Steigerung in einem Schritt für ziemlich kühn hält. Und noch etwas kommt hinzu: Die ohnehin wegen der teuren Energie steigenden Preise erleichtern den Betrieben die Überwälzung der Kosten. Wenn alle Preise steigen, fällt die eigene Preiserhöhung kaum auf. http://mehr.bz/mudp (BZ-Plus)



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5154912

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de