UEC ist total unterbewertet und wir sehen 5,50 USD als erstes Ziel und 10,50 USD im Point and Figure Chart wenn Uran über 70$ pro Pfund steigt.

Kostenloser Download des neuen Uranreports der SRC AG:

https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/12/ok_de_UranUp2_2021.pdf?utm_source=pdf&utm_medium=&utm_id=download

Uran-Ausblick:

Das Jahr 2022 beginnt mit dem höchsten Uranpreis seit einem Jahrzehnt und einem positiven globalen Ausblick für die Kernenergie wie seit einer Generation nicht mehr. Die Kernenergie erlebt im Kampf gegen den Klimawandel mit der steigenden Nachfrage nach Uranvorräten ihr großes Comeback und der neue Uran-Superzyklus hat gerade erst begonnen.

Quelle: Finanzen.net

Die Aussichten für die Kernenergie und den Uranmarkt waren noch nie so gut wie heute, denn es gibt eine Reihe wichtiger Entwicklungen, die der Kernenergie zu einem großen Aufschwung verhelfen. Dazu gehören:

neue Höchststände in den Meinungsumfragen zur Kernenergie,

eine starke parteiübergreifende Unterstützung im US-Kongress,

die Aufnahme der Kernenergie in die europäische Taxonomie und

ein weiterhin robustes globales Wachstum.

Die in Betrieb befindlichen Reaktoren sowie die im Bau befindlichen, geplanten und vorgeschlagenen Reaktoren bilden zusammen ein beeindruckendes Engagement für die Kernenergie und untermauern die stetigen Wachstumsaussichten für die globale Urannachfrage in den kommenden Jahren. Im vergangenen Jahr waren 442 Reaktoren in 33 Ländern rund um den Globus in Betrieb, die zusammen eine Leistung von 391 Gigawatt erbrachten. Aktuell befinden sich 53 weitere Atomkraftwerke in Bau, vorwiegend im asiatischen Raum, die dieser Bilanz weitere 56 Gigawatt hinzufügen werden. In Planung sind insgesamt 108 neue Kraftwerke. Allein China plant den Neubau von 44 Atommeilern. Der globale Uran-Markt steht nach Einschätzung von Branchenanalysten daher vor einem massiven Angebots-Defizit. Der Uran-Preis dürfte in den kommenden Jahren erneut deutlich steigen. Die Kernenergie ist nach Einschätzung vieler Experten das ultimative Mittel gegen den Klimawandel. Uran-Aktien dürften von dieser Entwicklung überproportional profitieren.

Uranium Energy Corp. (UEC)

Für Uranium Energy Corp. (UEC) beginnt 2022 eindrucksvoll als führendes amerikanisches Uranbergbauunternehmens. Dies ist das Ergebnis der größten Barübernahme, 112 Millionen USD zum Kauf von Uranium One Americas, durch ein westliches Unternehmen seit über 10 Jahren. UEC verfügt nun über zwei produktionsbereite "Hub and Spoke"-ISR-Plattformen mit Verarbeitungsanlagen in Wyoming und Südtexas .

Quelle: Uranium Energy Corp.

Da diese Anlagen bereits gebaut sind, sind sie weitgehend gegen den Inflationsdruck geschützt, der sonst beim Bau neuer Anlagen auftreten würde. Die Akquisition umfasste vier vollständig installierte Bohrlöcher und sechs zusätzliche genehmigte oder in der Entwicklungsphase befindliche Satelliten-ISR-Projekte. Das Portfolio besteht aus Dutzenden von unterexplorierten, mineralisierten Brownfield-Projekten, die von detaillierten Datenbanken historischer Uranexplorations- und Erschließungsprogramme unterstützt werden, wodurch das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung erheblich gesteigert wird. Es werden auch beträchtliche Einsparungen bei den Investitionsausgaben und tiefgreifende betriebliche Synergien mit dem genehmigten und nahe gelegenen ISR-Projekt Reno Creek von UEC erwartet. Darüber hinaus führt der Erwerb zu einer Verfünffachung des Landpakets von UEC in Wyoming auf ca. 118.000 Acres innerhalb der Powder River und Great Divide Basins.

Ziele für 2022:

Die nächsten Schritte in diesem Jahr werden darauf abzielen, die historischen Ressourcen aus dem Kauf von Uranium One Americas in einen vollständig konformen Status zu überführen, indem man aktualisierte technische Berichte über die neuen Projekte einreichen wird. Bei Reno Creek hat UEC bereits mit neuen technischen Studien begonnen, um die erheblichen Kapitaleinsparungen und Betriebssynergien, die durch die Kopplung mit der Verarbeitungsanlage Irigaray erwartet werden, weiter zu entwickeln und zu nutzen. Ebenfalls wird das Management mit einer Betriebsprüfung für eine mögliche Kapazitätserweiterung der Irigaray-Anlage beginnen, um die Satellitenproduktion der vollständig genehmigten Projekte Ludeman und Moore Ranch aufzunehmen.

Die Pläne für Südtexas beinhalten eine Kapazitätserweiterung der Hobson-Aufbereitungsanlage auf vier Millionen Pfund pro Jahr und die Weiterentwicklung des Burke Hollow ISR-Projekts in Richtung Wachstum und Produktionsreife. Burke Hollow ist die einzige jüngste Uranentdeckung in den Vereinigten Staaten und hat weiterhin das Potenzial, eine der größten Lagerstätten zu sein, die jemals im South Texas Uranium Trend entdeckt wurden. Ziel für 2022 ist hier, die Installation aller Überwachungsbohrungen für das erste Produktionsgebiet ("PA-1") in Burke Hollow abzuschließen. Die Genehmigungsaktivitäten werden Basisproben der PA-1-Überwachungsbohrungen, Pumpentests und die Vorbereitung der endgültigen Genehmigung zur Aufnahme der Produktion umfassen. Zusätzlich sollen die Abgrenzungsbohrungen für das zweite Fördergebiet sowie die Explorationsbohrungen in den großen, noch nicht erprobten Gebieten des Projekts abgeschlossen werden.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei UEC ebenfalls eine immer wichtigere Rolle. Dieses Jahr soll ein vollständiges ESG-Programm für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingeführt werden, das auch die Unternehmensführung und die Interessen der Stakeholder berücksichtigt. Dazu evaluiert man unter anderem neue Technologien zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen für die Produktionsanlagen und arbeitet an der Veröffentlichung eines vollständigen ESG-Berichts.

Mittlerweile ist UEC im Besitz von 4,1 Millionen Pfund physischem Uran zu durchschnittlichen Kosten von 32 $ pro Pfund, verglichen mit dem aktuellen Spotpreis von 43 $ pro Pfund. Diese Initiative bietet einen strategischen Bestand zur Unterstützung zukünftiger Marketing- und Produktionsbemühungen und wird bei steigenden Uranpreisen die Cashflows beschleunigen und die Bilanz stärken.

Fazit:

Der neue Status von UEC als Amerikas führendes Uranunternehmen in Verbindung mit seinem physischen Uranprogramm wird den Energieversorgern das Vertrauen in die Fähigkeit geben, sowohl nationale als auch internationale Märkte beliefern zu können.

Die Beschaffungs- und Versorgungskette von kritischen Mineralien in den USA hat angesichts der weltweiten Pandemie und der geopolitischen Spannungen an Aufmerksamkeit gewonnen. Bei keinem Rohstoff ist dies deutlicher als bei Uran, wo die USA fast die Hälfte ihres Bedarfs aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, wie Russland, Kasachstan und Usbekistan, importieren. Angesichts der zunehmenden politischen Unruhen in der Region, insbesondere der Feindseligkeiten Russlands gegenüber der Ukraine und der Massendemonstrationen in Kasachstan, ist das Management von UEC der Meinung, dass die Brennstoffmanager der Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt bei ihren Lieferstrategien auf eine größere Stabilität der Rechtsprechung setzen werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: US9168961038,189388994