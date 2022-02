Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Kürzlich beauftragte Huawei Forrester Consulting mit der Durchführung einer Studie, The Total Economic Impact Of Huawei Passive Optical LAN. In dieser Studie verwendet Forrester eine eigene Methodik, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der passiven optischen LAN (POL)-Lösung von Huawei auf Unternehmen unter drei Aspekten zu analysieren, basierend auf Informationen von befragten Kunden.Um die digitale Transformation zu verwirklichen, nutzen Unternehmen immer mehr Informationstechnologien der nächsten Generation wie Cloud Computing, Big Data und Internet of Things (IoT). Als die diesen Technologien zugrunde liegende Infrastruktur ist die Netzkonnektivität zum Eckpfeiler der digitalen Transformation in verschiedenen Branchen geworden. Auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung von Anwendungsfällen in den Bereichen Hochschulbildung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Fertigung ergab die Forrester-Studie, dass die POL-Lösung von Huawei lokale Netzwerke mit Vollglasfaserverbindungen, Multiservice-Lagerung und passiver Langstreckenübertragung rekonstruiert. Diese Lösung verringert den Platzbedarf für Niederspannungsanlagen (ELV), verbessert die Betriebseffizienz und vermeidet wiederholte Bauinvestitionen. Nach der Finanzanalyse kann ein Unternehmenscampus mit 6000 Informationspunkten in fünf Jahren einen Nettogegenwartswert (NPV) von 9.596.000 $ erzielen.Forrester wandte eine eigene Methodik an, um den Nutzen von Technologieinvestitionen auf der Grundlage der Fallstudie zu quantifizieren. Die Studie beschreibt die geschäftlichen Vorteile der Huawei POL-Lösung für Unternehmen, einschließlich quantifizierter Vorteile, nicht quantifizierter Vorteile und Flexibilität. Darüber hinaus wird ein Finanzmodell der TEI (Total Economic Impact) Composite-Organisation auf der Grundlage des Unternehmenscampus erstellt, um den Nettogegenwartswert (NPV) zu quantifizieren.Quantifizierter Nutzen:- Einsparungen bei den Betriebs- und Wartungskosten des Netzes: Vereinheitlichung des POL-Gerätemanagements und der netzweiten Betriebs- und Wartungsarbeiten; Punkt-zu-Mehrpunkt-Übertragung über passive optische Splitter, wodurch die Zahl der Wartungsknoten verringert und die Effizienz der Netzwartung um 60 % verbessert werden konnte, was in fünf Jahren zu einem Gesamtgewinn von über 535.000 $ führte.- Kosteneinsparungen beim Netzausbau: 75 % der Bauinvestitionen wurden aufgrund der vereinfachten POL-Architektur und der leichten und flexiblen Fasern eingespart, was in fünf Jahren zu einer PV von insgesamt über 276.000 $ führte.- Einsparungen im ELV-Raum: herkömmliche aktive Aggregationsschalter wurden durch passive optische Splitter ersetzt, was innerhalb von fünf Jahren zu einem PV von insgesamt 96.000 $ führte.Nicht bezifferter Nutzen: Basierend auf der Ultrabreitbandübertragung über Glasfasern verbessert POL die Netzwerkerfahrung im Bildungs- und Gesundheitswesen, im Gastgewerbe und in der Fertigungsindustrie und erleichtert die digitale Transformation und das Unternehmenswachstum.Flexibilität: Die grüne und nachhaltige POL-Faserinfrastruktur kann die Anforderungen 30 Jahre lang erfüllen, so dass wiederholte Investitionen vermieden werden. Darüber hinaus bietet die POL-Lösung eine zukunftsorientierte Dienstkonvergenz, die die digitale Transformation fördert und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen verbessert.In der Studie sagte der technische Direktor und Vorstandsmitglied einer Gruppe von Ferienanlagen: "Einer der Schlüsselmomente, der die Entscheidung für den Wechsel zum Huawei POL-Netz wirklich beschleunigte, war [als das herkömmliche Netz] an einem Tag mit hohem Kassenaufkommen ausfiel, was für unsere Kunden ein wirklich schlechtes Erlebnis bedeutete."Der IT-Manager eines Fertigungsunternehmens sagte: "Die ONU von Huawei kann unter 70 Grad Celsius betrieben werden, was unsere industrielle Umgebung unterstützt. Außerdem bevorzugen wir ein PON-Netz."Die POL-Lösung von Huawei dehnt die Glasfaser bis in jeden Raum, jeden Arbeitsplatz und jede Maschine in Campus-Szenarien verschiedener Branchen aus, reduziert die Verkabelungskosten, bietet eine hohe Bandbreite und niedrige Latenz und ermöglicht eine nachhaltige Entwicklung für Unternehmen.Anmerkung: Total Economic Impact (TEI) ist eine von Forrester Research entwickelte Methode, die Unternehmen dabei hilft, ihren Kunden das Wertversprechen ihrer Produkte und Dienstleistungen zu vermitteln und den finanziellen Nutzen von IKT-Initiativen gegenüber der Geschäftsleitung und anderen wichtigen Interessengruppen aufzuzeigen, zu rechtfertigen und zu realisieren.MWC Barcelona 2022 wird vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona, Spanien, stattfinden. Huawei wird seine Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Halle 1 der Fira Gran Via vorstellen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte folgende Website: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value TogetherPressekontakt:Huawei Enterprise Business Group,hwebgcomms@huawei.com,https://e.huawei.com/en/Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5154921