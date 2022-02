Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lagen im Januar 2022 in Deutschland 25% höher als im Vorjahreszeitraum. Dies bedeutet laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) den höchsten Anstieg seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Verantwortlich für den sprunghaften Anstieg sind hauptsächlich die stark steigenden Energiepreise. Besonders hoch waren die Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr auch bei Sekundärrohstoffen wie Papier und Pappe (+72,7%), Butter (+61,1%) sowie Verpackungsmitteln aus Holz (+65,7%). Nun spitzt sich die Lage in der Ukraine weiter zu, was die Kosten für Strom und Energie noch einmal befeuern dürfte.

