Goldproduktion in 12 Monaten: Hat diese Aktie das Potential für 1.000% Kurszuwachs? Analysten sagen: JA!

US-Aktien-Analyst John Kaiser sieht Potential für 1.000% Kurszuwachs bei Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP)

Ist Sonoro Gold Corp. der nächste Ten-Bagger? Klicken, um das Video zu sehen!

Darum hat die Aktie von Sonoro Gold das Potential zum Ten-Bagger

Sonoro Gold ist ein kanadisches Exploration- und Entwicklungsunternehmen, das nach Gold im Boden in Mexiko sucht und abbauen möchte. Auf ihrem Flaggschiffprojekt Cerro Caliche hat Sonoro bereits Gold gefunden und bereitet nun alles vor, um das Gold zukünftig mit einer Haufenlaugungsanlage abbauen zu können. In diesem Video werden wir nicht nur die Firma Sonoro Gold, sowie das hervorragende Management vorstellen, sondern euch auch erklären, welche Milestones Sonoro bis zum Produktionsbeginn im 1. Quartal 2023 liefern muss und was es für die Aktienbewertung bedeuten könnte.

Sonoro Gold ist in Mexico auf dem besten Weg, die Goldproduktion innerhalb der nächsten 12 Monate zu starten.

Noch sind ein paar Schritte zu gehen - wenn aber alle Meilensteine wie geplant umgesetzt werden, dann lauert hier großes Kurspotential, so die Meinungen von Analysten wie Anthony Garson, US-Analyst und Spezialist für Small Caps John Kaiser und auch der Schweizer Analyst Martin Hochschorner.

Goldminenaktie mit Potential: SONORO GOLD

Das Management von Sonoro Gold besteht aus einem sehr erfahrenen Team. So hat der Geologe Melvin Hendrick in der Region bereits 2 Mio. Unzen Gold gefunden, welche von Argonaut Gold aufgekauft wurden. Nun hat er auch für Sonoro Gold wieder das wertvolle Edelmetall in der Region gefunden.

Deshalb könnte Sonoro Gold (WKN: A2QCST | ISIN: CA83571A1021) ein spannendes Investment sein:

Das erfahrende Management Die Projektlage und exzellente Infrastruktur Die gute Wirtschaftlichkeit der Mine, die Sonoro sogar noch besser machen will Das Potential für Wachstum, also mehr Unzen zu finden und ein längeres Minenleben darzustellen Die Nachbarmine von Bear Creek mit gleichem Geschäftsmodell

