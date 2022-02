Russland hat über mehrere Flanken einen Angriff auf die Ukraine gestartet. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ertönten am Donnerstagmorgen Alarmsirenen. Das Verteidigungsministerium erklärte, ukrainische Stellungen im Osten des Landes seien unter schwerem Beschuss. Explosionen waren auch in der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer zu hören. Nach Darstellung der ukrainischen Grenztruppen kam der Angriff auch aus dem benachbarten Belarus. Russische ...

