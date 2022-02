Der Industriekonzern Ingersoll Rand Inc. (ISIN: US45687V1061, NYSE: IR) wird am 24. März 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,02 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen. Record date ist der 9. März 2022. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,08 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 52,00 US-Dollar (Stand: 23. Februar 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...