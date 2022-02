Die Deutsche Telekom bleibt auf Erfolgskurs und hat das Geschäftsjahr 2021 mit großen Zuwächsen abgeschlossen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 7,7 Prozent auf 108,8 Milliarden Euro, wie das DAX-Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitteilte.Weltweit konnte der Konzern nach Abzug von Kündigungen 7,1 Millionen neue Vertragskunden für sich gewinnen, von denen mehr als zwei Drittel in den Vereinigten Staaten hinzukamen.Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und ...

