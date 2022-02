Mercedes-Benz glänzte vor wenigen Tagen bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen. Am Donnerstag legt der Automobil-Hersteller mit den endgültigen Daten und dem Ausblick für das Gesamtjahr nach.Mercedes-Benz stockt nach einem Gewinnsprung die Dividende für die Aktionäre kräftig auf. Der Nettogewinn des im Jahr 2021 noch unter Daimler firmierenden Konzerns lag mit 23 Milliarden Euro gut sechsmal so hoch wie ein Jahr zuvor, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Darin ist auch ein milliardenschwerer ...

