Zu den großen Verlierern an der Börse zählt heute die Sanofi-Aktie . Das Papier verbilligt sich am Donnerstag deutlich. Die Aktie von Sanofi gehört heute mit einem Abschlag von 3,47 Prozent zu den Flops des Tages des Tages. Die Aktie kostet derzeit 90,09 Euro. Aufgrund dieser Entwicklung steht das Wertpapier deutlich schlechter da als der Gesamtmarkt, gemessen am Euro Stoxx 50 .

