Netto-Konzernumsatz 37,5 Mio. Euro (31,8 Mio. Euro) +18 %

EBITDA 7,60 Mio. Euro (4,2 Mio. Euro) +82,2 %

EBIT 5,0 Mio. Euro (1,8 Mio. Euro) +179,3 %

Ergebnis aus operativer Geschäftstätigkeit 3,2 Mio. Euro (0,6 Mio. Euro)

EBT 9,5 Mio. Euro (inkl. Sondereffekt Bewertungs- und Beteiligungsergebnis)

Assets under Administration 21,5 Mrd. Euro (17,1 Mrd. Euro) + 25,7 %



Hamburg, 24. Februar 2022- Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) hat das Geschäftsjahr 2021 auf Basis der vorläufigen ungeprüften Geschäftszahlen erfolgreich abgeschlossen und konnte ihr dynamisches Wachstum der Vorjahre auch im zweiten Pandemiejahr fortsetzen. In allen Unternehmensbereichen konnten neue Bestmarken erzielt werden.



Der Brutto-Konzernumsatz stieg demnach um 34,1 Prozent auf 192,1 Mio. Euro (143,3 Mio. Euro). Der Netto-Konzernumsatz erhöhte sich um 18 Prozent auf 37,5 Mio. Euro (31,8 Mio. Euro). Das EBITDA erhöhte sich überproportional trotz der hohen Investitionstätigkeit in den Vertrieb und die Digital-Plattform finfire auf 7,6 Mio. Euro (4,2 Mio. Euro) +82,2 %. Die EBITDA Marge/Netto Umsatz lag mit 20,3% über unserer Zielmarke von 17,50 % Prozent und verzeichnet einen signifikanten Anstieg gegenüber dem Vorjahr (13,2 %). Das EBIT der Gruppe verdreifachte sich nahezu und erreichte 5,0 Mio. Euro (1,80 Mio. Euro) +179,3 %. Das Ergebnis aus der operativen Geschäftstätigkeit konnte auf 3,2 Mio. Euro (0,6 Mio. Euro) vervielfacht werden. Bedingt durch Einmaleffekte (u.a. Veräußerung des Mehrheitsanteils an der Immobilientochter NSI Netfonds Structured Investments GmbH) steigt das EBT sprunghaft auf 9,50 Mio. Euro (0,60 Mio. Euro).



Die Grundlage für das erfolgreiche Geschäftsjahr bilden neue Bestwerte insbesondere im Bereich Regulatory & Technology, aber auch der Bereich Versicherungen und der Bereich Immobilien & Products konnten an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. Im Bereich Regulatory (Haftungsdach und Vermögensverwaltung) lag das Wachstum bei über 50 %. Trotz des zusätzlichen Aufwandes für die Migration und des Go-live der finfire Plattform konnten wichtige Meilensteine der Wachstumsstrategie erfolgreich umgesetzt werden.



"Das Wachstum unserer Unternehmensgruppe hat sich während des vergangenen Jahres erfolgreich fortgesetzt. Unsere Wachstumstreiber Vermögensverwaltung, Regulatory inkl. Haftungsdach, Fonds Advisory bzw. Fondsmanagement sowie die Immobilienplattform der Netfonds Gruppe haben sich äußerst erfolgreich weiterentwickelt. Das Roll-out der finfire Plattform, gepaart mit den weiterhin hohen Investitionen in die IT-Plattform bilden die Grundlage für skalierbares und ertragreiches Wachstum im neuen Geschäftsjahr und darüber hinaus", so Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG.



Die wichtigsten Kennzahlen stellen sich auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen 2021 wie folgt dar:



in Mio. Euro 2021 2020 ?

Brutto-Konzernumsatz 192,1 143,3 + 34,1%

Netto-Konzernumsatz 37,5 31,8 + 18%

EBITDA 7,6 4,2 + 82,2%

Marge EBITDA/Nettoumsatz 20,3% 13,2%

EBIT 5,0 1,8 +179,3%

EBT 9,5 0,6

EBT (operatives Geschäft) 3,2 0,6

Assets under Administration

inkl. Fonds Advisory 21.500 17.100 + 25,7%





Status quo und Ausblick auf das Jahr 2022



Für das laufende Geschäftsjahr 2022 geht der Vorstand von einer weiterhin dynamischen Entwicklung des Geschäftsvolumens aus. Im Einzelnen erwartet die Netfonds Gruppe einen Anstieg des Netto-Konzernumsatzes in einer Range zwischen 10 -15 % auf 40 - 42,5 Mio. Euro. Deutlich überproportional wird ein Anstieg des EBT erwartet, da bedingt durch die Entkonsolidierung der NSI das Zinsergebnis um ca. 1,5 Mio. Euro besser ausfallen wird.



Die Veröffentlichung des geprüften und testierten Jahresabschlusses ist für Anfang Mai geplant.





Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.









