Befeuert von steigenden Rohstoffpreisen hat Rio Tinto 2021 wie erwartet mit Rekordzahlen abgeschlossen (s. PEM v. 6.1.). Der Umsatz stieg um 42% auf 63,5 Mrd. US-Dollar, das ber. EBITDA um 38% auf 37,7 Mrd. Dollar - die Marge kletterte um 580 Basispunkte auf rekordträchtige 59,3%.Dank eines um 116% auf 21,1 Mrd. Dollar gesteigerten Nettogewinns zahlt der Bergbauriese eine Rekorddividende von 10,40 Dollar je Aktie aus, die fast doppelt so hoch wie im Vj. (5,57 Dollar) ist und einer Rendite von 13,6% entspricht. Alle Zahlen lagen im Rahmen der Analystenerwartungen. 2022 will CEO Jakob Stausholm die Produktion von Eisenerz (Guidance: 320 Mio. bis 335 Mio. nach 322 Mio. Tonnen 2021) und Kupfer (500 000 bis 575 000 nach 494 000 Tonnen im Vj.) erhöhen. Die Förderung von Aluminium soll mit 3,1 Mio. bis 3,2 Mio. Tonnen knapp an das Niveau des Vj. (3,2 Mio. Tonnen) heranreichen. Die Investitionen, ...

