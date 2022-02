HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz der geringeren Nachfrage nach Premium-Abonnements konnte die Xing-Betreiberin New Work im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnis steigern. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Erlöse um fünf Prozent auf 290,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Pro-Forma-Ebitda) kletterte um sieben Prozent auf 97,3 Millionen Euro. Beide Kennzahlen lagen über den Erwartungen des Unternehmens. An dem Gewinn von 39,3 Millionen Euro will der Vorstand die Aktionäre mit einer Dividende von 2,80 Euro beteiligen, nach 2,59 Euro im Vorjahr. Hinzukommen soll eine Sonderdividende von 3,56 Euro. New Work berichtet weiterhin in Pro-Forma-Zahlen aufgrund des Kaufs und Verkaufs von Unternehmensteilen./jcf/jha/