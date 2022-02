Alle 23 Bacardi-Produktionsstätten weltweit erhalten Zertifizierung "Great Place to Work"

Kultur des von Respekt und Fairness geprägten Familienunternehmens wird von Team aus fast 4.000 Beschäftigten des Bereichs Global Operations gelobt

Bacardi feiert die Erlangung der international anerkannten Zertifizierung Great Place to Work ("Toller Arbeitsplatz") an allen seinen Produktionsstätten weltweit: Das Team aus fast 4.000 Beschäftigten des Bereichs Global Operations lobt die familiäre Atmosphäre, die positive Work-Life-Balance und die hervorragenden Produktionsanlagen.

Das familiengeführte Spirituosenunternehmen betreibt 23 Fertigungsstätten in zehn Ländern, an denen sein Portfolio aus legendären Premiummarken gestaltet und gemischt wird, reift und abgefüllt wird. BACARDÍ Rum, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINIWermut, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila und DEWAR'S Blended Scotch Whisky können dann weltweit in mehr als 170 Ländern genossen werden.

"Bacardi ist wirklich ein dynamischer, spannender Arbeitsplatz, und ich bin äußerst stolz, dass dies mit dieser Zertifizierung gewürdigt wird", kommentiert Jean-Marc Lambert, SVP Global Operations bei Bacardi."Bei Bacardi feiern wir die Leidenschaft, das Engagement und die Expertise von allen bei Global Operations von unseren Meistermixern bis hin zu unseren Fachleuten für pflanzliche Extrakte, Verschnitt, Reifung, Abfüllung und Verpackungsdesign sowie natürlich unserem tollen Lieferkettenteam alle arbeiten zusammen an der Gestaltung unserer schönen Getränke."

Die von Great Place to Work befragten Bacardi-Beschäftigten lobten die von Respekt und Fairness geprägte Kultur des Unternehmens. An den Punktzahlen kann man ersehen, wie gleichberechtigt alle Beschäftigten behandelt werden. Das Familiengefühl bei Bacardi, das die 160 Jahre widerspiegelt, in denen das Unternehmen schon im Familienbesitz geführt wird, wurde durch die hohe Punktzahl für Kollegialität hervorgehoben.

Gleichzeitig sagten 92 %, dass sie anderen stolz erzählen, dass sie bei Bacardi arbeiten, und 87 fühlen sich wohl mit den vielen Beiträgen, die das Unternehmen zu lokalen Communitys leistet. Bacardi investiert in Initiativen der unternehmerischen Verantwortung, mit denen Ziele für eine sicherere, positivere und ökologischere Zukunft für alle gesetzt werden. Dem Unternehmen geht es darum, das Richtige für seine Kundschaft, Mitarbeitenden, Geschäftspartner, die Communitys, in denen es tätig ist, und die Umwelt zu tun.

Zu den Bacardi-Standorten, die jetzt die Zertifizierung Great Place to Work innehaben, zählen die Heimat des MARTINI in Pessione, Italien; die BACARDÍ-Rum-Destillerie auch bekannt als "Kathedrale des Rum" in Cataño, Puerto Rico; die PATRÓN Hacienda in Jalisco und Tultitlán, die Heimat des 100 blauen Agaven-Tequila CAZADORES beide in Mexiko; der Hauptsitz von Bacardi Global Operations in Genf, Schweiz; die Heimat des GREY GOOSE Wodka und Château de Cognac, wo die Cognacs D' USSÉ und BARON OTARD produziert werden beide in Frankreich; und das zweite Jahr in Folge die Destillerie BOMBAY SAPPHIRE in England, die Betriebszentrale des Unternehmens in Glasgow und das 100 Morgen große Misch- und Reifungszentrum Poniel, sowie alle fünf von Bacardi geführten Destillerien für Scotch Whisky Aberfeldy, Aultmore, Craigellachie, Macduff und Royal Brackla.

Die Zertifizierung Great Place to Work folgt auf die aktuelle Nachricht, das Bacardi von Forbes als einer der "World's Best Employers" ("Beste Arbeitgeber der Welt") benannt wurde.

