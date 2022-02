Russland marschiert in die Ukraine ein! Ein fast vollständiger Krieg gegen die Ukraine ist Realität geworden. In einer nächtlichen Rede erklärte Putin, er habe eine spezielle Militäroperation in der Ukraine angeordnet, um das Land zu entmilitarisieren. Putin sagte, dass Zusammenstöße zwischen russischen und ukrainischen Truppen jetzt nicht mehr zu vermeiden seien. Die Märkte sind in ...

