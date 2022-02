Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt sind die Einflüsse Risikoaversion und Zinserhöhungserwartungen im Widerstreit, so die Analysten der Helaba.Während die letzten Wochen dominiert gewesen seien von der Erwartung einer Zinswende und die Kurse massiv unter Druck gebracht hätten, sorge das geopolitischen Risiko für eine Erholung. Die neuerliche Zuspitzung aufgrund der russischen Militäroperationen in der Ukraine würden für Nachfrage bei "sicheren Anlagehäfen" sorgen. ...

