Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach anfänglichen Verlusten haben deutsche Bundesanleihen ins Plus gedreht, so die Analysten der Nord LB.Hintergrund seien die Berichte über Cyberangriffe auf Internetseiten der ukrainischen Regierung gewesen. US-Staatsanleihen hätten am Ende leichte Verluste verzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...