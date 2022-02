Vaduz (ots) -Im Kontext der sich zuspitzenden Krise zwischen der Ukraine und Russland telefonierte Regierungsrätin Dominique Hasler am Mittwoch, 23. Februar mit US-Vizeaussenministerin Wendy Sherman. Im Zentrum des Gesprächs zwischen Regierungsrätin Hasler und US-Vizeaussenministerin Wendy Sherman stand die derzeitige Sicherheitslage in (Ost-)Europa.Die Ministerinnen unterstrichen die gemeinsame Position beider Länder für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und Regierungsrätin Hasler betonte diesbezüglich Liechtensteins Unterstützung. Angesichts der von Russland proklamierten Anerkennung von Teilen der ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten führte die Aussenministerin aus: "Solch eklatante Verstösse gegen das Völkerrecht untergraben das Vertrauen in die internationale Rechtsordnung und behindern die friedliche Lösung des Konflikts." In diesem Zusammenhang bedankte sie sich auch für die Bemühungen der USA, sich mit den europäischen Partnerstaaten zu koordinieren.Das Arbeitsgespräch bot ausserdem die Möglichkeit eines Austausches über die gute Zusammenarbeit mit den USA im Bereich der Stärkung von Demokratie und Menschenrechten sowohl auf bilateraler Ebene als auch in internationalen Organisationen. Liechtenstein und die Vereinigten Staaten verbinden eine langjährige strategische Partnerschaft und ausgezeichnete politische und wirtschaftliche Beziehungen auf bilateraler Ebene, deren Pflege und Vertiefung sich die liechtensteinische Botschaft in Washington D.C. widmet. Auch in internationalen Organisationen wie der UNO und der OSZE arbeiten die beiden Länder in verschiedenen Themenbereichen eng zusammen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100885516