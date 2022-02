DGAP-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Schulte-Schlagbaum AG: VORLÄUFIGES UNGEPRÜFTES ERGEBNIS: DEUTLICHER ANSTIEG DER KONZERNUMSATZERLÖSE UND STEIGERUNG DES KONZERNJAHRESÜBERSCHUSSES IN 2021



24.02.2022 / 09:44 CET/CEST

Die Schulte-Schlagbaum AG erwartet nach vorläufigen und noch nicht testierten Zahlen im Geschäftsjahr 2021 Konzernumsatzerlöse in Höhe von rund 59,2 Mio. €. Dies entspricht einem Anstieg von ca. 17 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Infolge des Umsatzanstiegs und verbunden mit einer verbesserten operativen Performance konnten alle Bereiche der Schulte-Schlagbaum-Gruppe zu einer Ergebnissteigerung in 2021 beitragen. Demnach stieg das vorläufige Konzernergebnis vor Steuern in 2021 auf 2,9 Mio. € nach 2,1 Mio. € im Vorjahr. Alle genannten Zahlen sind vorläufig und unterliegen der zurzeit stattfindenden Jahresabschlussprüfung. Das endgültige Jahresergebnis 2021 und einen Vorschlag über die Gewinnverwendung gibt die Gesellschaft nach Feststellung des Jahresabschlusses bekannt. Kontakt:

Thorsten Tepper

Kaufmännische Leitung

Tel: 02051/2086-117

