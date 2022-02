DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Hamburg, 24. Februar 2022. Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA investiert in Wombat. Die Wombat App ist ein spielerzentriertes Ökosystem, das den Spielern alle Funktionen bietet, die sie benötigen, um von digitalen Assets (NFTs) innerhalb und außerhalb ihrer Lieblingsspiele zu profitieren und sicher damit zu interagieren. Über eine Chrome-Browser-Erweiterung oder die Mobile App können Spieler ihre In-Game Token und NFTs in verschiedenen dezentralen Spielen (dApps) sicher verwalten und auf mehreren Blockchains wie z.B. Ethereum, Polygon, EOS oder WAX nutzen. Wombat ermöglicht den Spielern, Spielzeit und Errungenschaften zu monetarisieren und macht den Besitz von NFTs zu einem sozialen Erlebnis, das mit Freunden und Gleichgesinnten geteilt werden kann. Wombat hat über 20 Partnerschaften mit Spieleentwicklern abgeschlossen, um in über 40 verschiedenen Spielen Kryptowährungen und NFTs beim Spielen zu verdienen. Das Team der Spielworks GmbH arbeitet seit 2019 an der Wombat App und konnte bisher über 1,5 Mio Nutzer gewinnen. Im nächsten Schritt soll ein NFT Marktplatz in die Wombat App integriert werden, über welchen die Spiele-NFTs benutzerfreundlich gehandelt werden können. Adrian Krion, Gründer von Wombat: "Mit Wombat bauen wir an der Zukunft der Spielebranche. Wir freuen uns mit coinIX eine Web 3.0 orientierte Beteiligungsgesellschaft an unserer Seite zu wissen, die uns hilft, unsere ambitionierten Wachstumsziele noch aggressiver zu verfolgen und uns mit ihrem Netzwerk unterstützt." Susanne Fromm, CEO der coinIX: "Mit der Wombat App setzt coinIX gezielt auf einen Anbieter von NFT-Infrastrukturprojekt im Gaming-Bereich, eine der Branchen, die das Potenzial von NFTs am frühesten für sich entdeckt hat. Wir glauben, dass dezentrale Spiele und das Besitzen von in-Game Assets in Zukunft eine starke Nachfrage erfahren werden und Wombat liefert ein wichtiges Tool, das mit zahlreichen Spielen genutzt werden kann." Pressekontakt: Susanne Fromm, CEO, sf@coinix.capital, +494035676758

Investor Relations: Felix Krekel, CFO, fk@coinix.capital, +494035676758 Über die coinIX GmbH & Co KGaA

Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen (ISIN DE000A2LQ1G5). www.coinix.capital. Laufende Kapitalerhöhung

Aktuell führt die Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage im Verhältnis von 1:1 durch. Interessierte Anleger, die sich an einem breit diversifizierten Portfolio aus Kryptowährungen und frühphasigen Beteiligungen an Blockchainprojekten und -Startups beteiligen wollen, können die Aktie über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf vom 16. Februar - 8. März 2022 zum Preis von 5,00 Euro je Aktie zeichnen. Der Prospekt ist zusammen mit allen weiteren Unterlagen und Informationen unter www.coinix.capital/kapitalerhoehung abrufbar.

