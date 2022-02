Original-Research: Aspermont Limited - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Aspermont Limited



Unternehmen: Aspermont Limited

ISIN: AU000000ASP3



Anlass der Studie: Research Update (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,11 AUD (0,07 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg



Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2021



65% Bruttogewinnmarge



Profitables & skalierbares XaaS-Geschäftsmodell





Erstes Geschäftsjahr mit positivem Nachsteuerergebnis. Die langfristige Strategie des Unternehmens, die seit einigen Jahren umgesetzt wird, zeigt erste Erfolge.



Stärkste Cash-Position im abgelaufenen Geschäftsjahr. Das Unternehmen verfügt über mehr als 7,0 Mio. AUD an liquiden Mitteln.

Höchste Bruttomarge in einem Geschäftsjahr. Die Bruttomarge des Unternehmens ist für das GJ 2021 im Vergleich zum GJ 2020 von 56% auf 65% angestiegen.



Höchster operativer Cashflow. Für das GJ 2021 verzeichnete das Unternehmen einen operativen Cashflow von 2,6 Mio. AUD, ein Plus von 0,1 Mio. AUD im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.



Rekord-EBITDA im Geschäftsjahr 2021. Das Unternehmen präsentierte ein Jahres-EBITDA in Höhe 1,6 Mio. AUD, ein Anstieg von 0,4 Mio. AUD im Vergleich zum Jahr 2020 und sogar 1,1 Mio. AUD im Vergleich zum Jahr 2019.

Phase des anhaltenden Wachstums. Je nach KPI wächst das Unternehmen weiterhin mit einer Rate von 15 % bis 25 %. Am wichtigsten ist, dass der ARPU der Abonnenten um 15 % auf einen Rekordwert von 1.236 AUD angestiegen ist.



Versprechen einhalten: Das Unternehmen hat alle seine Ziele für das GJ 2021 übertroffen und die Messlatte für das laufende GJ 2022 noch höher gelegt.

Auf der Grundlage unseres DCF-Modells haben wir unser Kursziel auf 0,11 AUD (0,07 EUR) je Aktie erhöht.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Fertigstellung der Studie (englisch): 22.02.2022 (17:27 Uhr) Erste Weitergabe der Studie (englisch): 23.02.2022 (10:00 Uhr) Fertigstellung der Studie (deutsch): 23.02.2022 (13:41 Uhr) Erste Weitergabe der Studie (deutsch): 24.02.2022 (10:00 Uhr)

